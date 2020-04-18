Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal edip tutuklandığını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;

“Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 46 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”