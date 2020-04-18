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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişi tutuklandı

18 Nisan 2020

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal edip tutuklandığını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle;

“Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 46 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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