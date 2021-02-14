Sokağa çıkma yasağı kapsamında verilen izinlerin süresi konusunda bilgilendirme

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 12.02.2021 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların 3. Maddesinde bahsi geçen; “Açık olan özel sektörlerde çalışacak personel işveren tarafından belirlenecektir. İşveren tarafından belirlenen çalışan listeleri İlçe Emniyet Kurulları tarafından onaylanacaktır. Çalışanlar, işverenlerinin kendilerine vereceği, İlçe Emniyet Kurullarından onaylı görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar” şeklindeki karara uygun olarak, daha önceden İlçe Emniyet Kurullarına başvurarak, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren izin belgesi alanların, 15 Şubat 2021 tarihine kadar olan mevcut izinleri, 22 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. 15 Şubat 2021 tarihine kadar izin başvuruları onaylanmış olanların İlçe Emniyet Kurullarına yeniden izin başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur