Soğuğa rağmen..!

Aspava Restoran ve Aspava Spor Kulübü’nün her yıl düzenlediği “Yıla Veda Partisi” dün Aspava Restoran sahilinde gerçekleşti

Gürsel KARAGÖZLÜ

AspavaRestoran ve Aspava Spor Kulübü’nün her yıl düzenlediği yıla veda partisi dün Aspava Restoran sahilinde gerçekleşti.

2019 yılına veda ve yeni yıla merhaba partisi için düzenlenen partiye birçok yüzücü ve aile bireyleri katıldı.

Yıla elveda partisi olarak gerçekleştirilen parti için yüzücüler saat 10.30’da Aspava Restoran’da toplandılar. Gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra saat 11.00’de toplu halde denize girdiler. Bir müddet denizde yüzen sporcular Ada’mızda her mevsim denize girilebileceğini de göstermiş oldular.

Sahile çıkan sporcuların tümüne de bir adet deniz avlusu ve 2019 yılı anı madalyası verildi.

Deniz’den çıkan sporcular duşlarını aldıktan sonra, Aspava Restoran sahibi ve milli yüzücü Caner Aspava sporculara parti düzenleyerek yemek verdi. Sporcular yemekte Şaraplarını yudumlayarak 2019 elveda 2020 yılına merhaba dediler.

Aspava’dan 2019’a elveda, 2020’ye merhaba

Yemekte, Aspava Restoran ve Aspava Spor Kulübü adına bir konuşma yapan Aspava Restoran sahibi ve milli yüzücü Caner Aspava, Aspava Spor Kulübü başkan, yönetim ve sporcuları ile diğer sporcuların ve basın mensuplarının yeni yıllarını da kutladı. 2019 yılında Aspava Spor Kulübü sporcularının KKTC’de, Türkiye de ve diğer ülkelerde birçok yüzme yarışlarına katıldıklarını ve birçok başarı elde ettiklerini söyledi. 2020 yılında sporcuların gerekli çalışmaları yaparak daha fazla başarı elde edeceklerine inandığını söyleyen Aspava, 2019 yılına elveda 2020 yılına merhaba dedi.