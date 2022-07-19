Snapchat daha fazla özellikle masaüstüne geliyor

Sosyal medya şirketi Snapchat masaüstüne geliyor, bu da kullanıcıların bilgisayarlarından mesaj göndermesine ve görüntülü arama yapmasına izin verecek.

Masaüstü sürümü ilk olarak yalnızca Avustralya ve Yeni Zelanda kullanıcılarına sunulacak.

Ayrıca ABD, İngiltere ve Kanada’daki Snapchat+ aboneleri de kullanıma erişebilecek.

Şu anda, Snapchat for Web’e yalnızca Chrome taramasını görüntülemek için erişilebiliyor.

Ancak şirket, sonunda diğer tarayıcıları destekleyeceğini ve gelecekte bir masaüstü uygulaması yayınlayacağını söyledi.

Snapchat+, kullanıcıların uygulama simgesinin stilini değiştirme ve içeriklerini kimlerin görüntülediğini görme gibi gelişmiş özelliklere daha fazla erişim elde etmelerini sağlayan, aylık 3,99 ABD doları tutarında ücretli bir abonelik planını haziran ayında piyasaya sürdü.

Öte yandan Snapchat’in masaüstü versiyonu, mobil uygulamanın daha sade bir versiyonu olacak. Uygulamanın mesajlaşma özelliğine odaklanılacak.

Snap uygulamasına benzer şekilde, masaüstündeki mesajlar da 24 saat sonra kaybolacak. Ayrıca, kullanıcıların masaüstünden izledikleri Snap’ler, görüntüledikten hemen sonra silinecek.