Slovenya’da cumhurbaşkanlığı seçimi 23 Ekim’de yapılacak

Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic, cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın 23 Ekim’de sandık başına gideceğini duyurdu.

Zupancic’in yaptığı açıklamaya göre, seçim çalışmaları 22 Ağustos’ta başlayacak ve 23 Ekim’de 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Borut Pahor’un halefi seçilecek.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50’lik barajı geçememesi durumunda, 3 hafta sonra seçimin ikinci turu düzenlenecek.

Pahor 2017’de oyların yüzde 53’ünü almıştı

2017’deki seçimin ikinci turu düzenlenmiş ve Pahor oyların yüzde 53’ünü alarak 2’nci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimlerde, kayıtlı 1 milyon 716 bin 39 seçmenin yüzde 41,74’ü sandığa giderek oy kullanmıştı.

Bağımsızlığına 1991’de kavuşan Slovenya’da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor.