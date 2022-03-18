Slovakya Büyükelçi Jan Skoda UBP’yi ziyaret etti

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Jan Skoda UBP’yi ziyaret etti. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Büyükelçiyi parti merkezinde kabul etti.

Skoda;. Slovakya büyükelçiliğinin diğer elçiliklerden farklı bir misyonu olduğunu, zira 1993 yılında beridir kuzey ve güneyde bulunan siyasal partileri bir araya getirip Kıbrıs konusunu, kapsamlı müzakereleri ve güven yaratıcı önlemler tartışılması noktasına inisiyatif alıp arabuluculuk yaptığını ifade etti.

Skoda ayrıca görevden ayrılmadan önce UBP’yi ziyaret etmekten memnun olduğunu ifade ederken, UBP’yi seçimlerde elde etmiş olduğu başarıdan dolayı da tebrik etti.

Hasipoğlu, 5 yıllık görev süresince, partimizin de belli dönemlerde katıldığı ara bölgedeki toplantılarda şahsen katılıp moderatörlük yaptığı için Skoda’ya teşekkür ederek, iki tarafta bulunan siyasi partiler arasında diyaloğun önemine dikkat çekti

Büyükelçinin bu toplantılar için inisiyatif aldığını, kendisi adadan ayrıldıktan sonra bu toplantılar devam edecek ise, Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay kararı ışığında kabul ettiği manifestosu ve cumhurbaşkanının ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde Kıbrıs konusunda egemen eşitliğe ve uluslararası eşit statümüz, devletimizin yeni politikamızı güney komşumuzdaki partilere anlatmak için uygun bir tartışma zeminin olabilmesinin önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu, Büyükelçi Skoda’ya yeni görevinde başarılar diledi

Toplantıda UBP Dış ilişkiler üyesi Faiz Camgöz de hazır bulundu.