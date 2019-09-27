Sağlık

Siyasetin İnsan Sağlığına Etkisi Araştırıldı

27 Eylül 2019
doktor

ABD’nin Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre siyaset insan sağlığına zarar veriyor. Araştırmaya katılanlar en çok uykusuzluk ve mutsuzluktan muzdarip

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre politikanın insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi var. Araştırmada özellikle ABD’deki 2016 Başkanlık seçimleri kampanya döneminin toplumu nasıl böldüğü mercek altına alındı.

İngiliz YouGov kamuoyu şirketi araştırma için Mart 2017’de 800 kişiyle görüştü.

Nebraska-Lincoln Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya katılanların yüzde 40’ı politikanın kendilerinde strese neden olduğunu ifade etti. Her beş kişiden biri, politika yüzünden uyku sorunu yaşadığını vurguladı.

Araştırmaya katılanların yüzde 20’si siyasi görüş ayrılığı sebebiyle arkadaşlık ilişkisinin bozulduğunu bildirdi. Yine her beş kişiden biri siyaset nedeniyle kendini yorgun hissettiğini dile getirirken, yüzde dörtlük bir kesim ise siyaset yüzünden intihar etme düşüncesine kapıldığını söyledi.

Bu oranın ABD’de 10 milyon insana tekabül ettiğine dikkat çeken araştırmanın sorumlusu, siyaset bilimci Kevin Smith, çıkan sonucun sağlık sisteminde gerçek bir krize işaret ettiğini belirtti. Siyaset bilimci Kevin Smith ayrıca, sol görüşlü insanların politik tartışmalar nedeniyle daha çok stres yaşadığını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 11.5’i siyasetin beden sağlıklarına zarar verdiğini dile getirirken, yüzde 31.8’lik bir grup, medyada kendi siyasi görüşlerine aykırı fikirler savunulduğunda ‘delirdiğini’ belirtti. Yüzde 29.3’lük bir kesim ise siyaset sebebiyle kontrolünü kaybettiğini itiraf etti.

Siyaset Bilimci Kevin Smith ve diğer araştırmacılar siyasetin insanların bedensel ve ruhsal sağlığına etkisini inceleyen söz konusu araştırmanın bir ilk olduğunu ve gelecekte bu çalışmayı, kapsamını genişleterek tekrarlamayı düşündüklerini duyurdu.

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