Kıbrıs

Drag yarışı test sürüşlerinden dolayı sürücülere uyarı!

27 Eylül 2019
Dikkat Yol

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından 29 Eylül 2019 Pazar günü, 10:00-22:00 saatleri arasında  Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde gerçekleştirilecek olan drag yarışı için test sürüşleri ve sıralama turları düzenlenecek.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğinden, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarı yapıldı.

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