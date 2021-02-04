SİYASAL EŞİTLİK VE EGEMEN EŞİTLİK

Kavramlar üzerindeki tartışmaların politikanın araçlarından biri olduğu unutulmamalıdır.

Son günlerdeki ana tartışma Siyasal Eşitlik mi, Egemen Eşitlik mi kavramları üzerinden olmaktadır.

Biz BM belgelerinden Kıbrıs’ı da derinden etkileyecek bu kavramları özetlemeye çalışacağız.

BM Güvenlik Konseyi, 8 Ekim tarihinde BM Genel Sekreteri Cuellar tarafından sunulan rapor üzerine, 11 Ekim 1991 tarihinde de 716 sayılı kararı almıştı.

716 sayılı karar şöyleydi:

“BM Güvenlik Konseyi;

Genel Sekreter’in geçmiş aylardaki çabalarını över ve raporu ile gözlemlerini destekler, Kıbrıs konusundaki diğer Güvenlik Konseyi kararlarını yeniden teyid eder, Kıbrıs sorunu konusundaki pozisyonunun, Kıbrıs’ta taraflar arasında kabul edilen 1977 ve 1979 üst düzey anlaşmaları ile, son olarak 1990’da Güvenlik Konseyi’nce kabul edilen 649 sayılı karar çerçevesinde, Kıbrıs sorununun çözümü için gerekli olan temel prensiplerin (Egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü, başka bir ülkeyle birleşmeyi ya da ayrılmayı tümüyle dışlayan), Kıbrıs’ta Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin refah ve güvenliğini sağlamak için yeni bir anayasanın tesisinin iki toplumlu ve iki bölgeli federal bir çözüm) olduğunu yeniden teyid eder, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki pozisyonun, Genel Sekreter’in Mart 1990 tarihli raporunun 11. maddesinde de belirtiği gibi, siyasi olarak iki eşit toplumun bulunduğu, bir tek Kıbrıs Devleti olarak görüldüğünü yeniden teyid eder, Taraflara bu prensiplere tam olarak uyması ve bu çerçevede çalışarak bunlarla tezat oluşturacak yeni kavramlar ortaya atmaması çağrısında bulunur. Genel Sekreter’in iyi niyet misyonunun, iki toplumun eşit katılımıyla iki toplum için de olduğunu yeniden teyid eder,

7-8-9-10. maddeler BM , Türkiye ve Yunanistanla olacak çalışmalarla ilgiliydi.

Devletlerin Egeme Eşitliği ise

Uluslararası ilişkilerin de temelini oluşturan bu ilke, 1945 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin yapıtaşıdır.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin devletlerin eşit egemenliği ilkesi kapsamındaki maddeleri:

Örgüt, tüm üyelerin egemen eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur. Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletlerin Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar. Tüm üyeler, üyelik sıfatından doğan hak ve çıkarlardan tümünün yararlanmasını sağlamak için bu Antlaşma’ya uygun olarak üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirirler. Tüm üyeler, uluslararası nitelikteki uyuşmazlıklarını uluslararası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçı yollarla çözerler.

Mart ayında yapılması düşünülen 5 ARTI BM toplantısında ,BM Güvenlik Konseyinin şimdiye kadar çizdiği çerçeve , iki tarafın SİYASAL EŞİTLİĞİ temelinde kurulacak bir FEDERASYONDU.

Türk tarafının bu olguyu tesbit edip, manevra kabiliyetini arttırması siyaseti yerine BM nin de karşı çıktığı, PARÇALAYARAK DEVLETLER OLUŞTURMA siyasetini savunması, akla hiç yakın gelmemektedir.