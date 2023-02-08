Sivil Savunma: TC vatandaşı 2 erkek şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, bugün itibariyle İsias Otel ve çevresindeki çalışmalarda TC vatandaşı 2 erkek yetişkin şahsın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Ekiplerin enkaz altındaki Gazimağusa TMK öğrencilerine ulaşabilmek için arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız bir şekilde 7/24 saat devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, şimdiye kadar İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda yapılan arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi İsias Otel’de, 5 kişi ise otel civarında olmak üzere toplam 6 yaralı göçük altından çıkarıldığı kaydedildi.