Sisi ülkesindeki idam cezalarını “Kültür farkı” diyerek savundu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, “kültür farklılığını” gerekçe göstererek, ülkesindeki idam cezalarının haklı gerekçelere dayandığını ileri sürdü.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen “İstikrarda Yatırım” başlıklı Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi sona erdi. Zirvenin kapanışında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Abdulfettah es-Sisi, Avrupa’dan idamla ilgili gelen eleştirilere karşı çıktı ve bölge ve kültür farklılığı yüzünden ülkesinde idam cezasının gerekli olduğunu iddia etti.

Abdulfettah es-Sisi, “Bir kişi terör saldırısı sonucu hayatını kaybettiğinde, bu kişinin ailesi bana çocuklarının hakkını ve kanının geri istediğini söylüyor. Bölgede bu kültür mevcut ve bunun da yasaları var. Bu ülkeler arasında (AB ve Arap ülkeleri) kültür farklılığı var. Avrupa’nın hedefi vatandaşlarının refahını sağlamak. Bizim önceliğimiz ise ülkelerimizi korumak ve onları çökmekten, dağılmaktan yıkılmaktan korumak. Bunun örneğini etrafımızda görüyorsunuz.” dedi.

Yine aynı basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, kapanış bildirisine insan hakları konusunun eklenmesinde ısrarcı olduğunu söyledi. Tusk, “Ben her zaman karşılıklı meydan okuma yerine diyaloğun yararına inandım.” dedi.

With neighbours there are two ways of existence: cooperation or conflict. We choose cooperation.

Read my opening remarks at the #EULASsummit https://t.co/t23KcPk5GA

— Donald Tusk (@eucopresident) February 24, 2019