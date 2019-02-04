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Siri’ye soru sordu, gözaltına alındı

4 Şubat 2019

Kanlı okul baskınlarının yaşandığı ABD’de Siri bir gözaltına alınmasına neden oldu.

Apple’ın akıllı asistanı Siri’ye soru soran 13 ve 14 yaşlarındaki iki genç ABD’de gözaltına alındı.

Indiana’da meydana gelen gözatı haberinin nedeni ise iki öğrencinin Siri’ye “Bir okula ateş açmak istiyorum” şeklinde soru sorarak bölgedeki okulların listesini istemesi.

Apple’ın gizlilik kuralları çerçevesince bu soru gizli kalacaktı ancak ABD’li gençlerin  Siri’nin cevabını sosyal medya hesaplarından paylaşması polisi harekete geçirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısından gelen şikayet üzerine ismi açıklanmayan iki genç gözaltına alındı.
  
ABD’DE SON 6 YILIN EN ÖLÜMCÜL OKUL SALDIRISI

Kanlı okul baskınlarının önüne geçmek için pek çok önlem alan ABD’de son yılların en kanlı saldırısı geçtiğimiz yılın Şubat ayında gerçekleşmişti.

19 yaşındaki Nikolas Cruz eski öğrencisi olduğu Florida eyaletindeki liseye ateş açmış ve 17 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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