Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde yangın: 4 çocuk öldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde yangın: 4 çocuk öldü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde yangın

Sırbistan’da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Sancak Bölgesi’nin en büyük şehri Novi Pazar’da, bir binada çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Novi Pazar’da bir binada çıkan yangında en küçüğü 6 aylık 4 çocuk hayatını kaybetti.

Çocukların ölümünün karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.


Yangında yaralanan annenin el ve alnında hafif yanıklar olduğu ve Novi Pazar’daki hastanede tedavi altına alındığı bilgisi verildi.

Baba ise vücudunun yüzde 50’sinde yanık olması nedeniyle Belgrad’a sevk edildi.

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Tags:Novi Pazar şehriölüölümSirbistanyangın
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