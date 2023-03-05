Sırbistan’ın Novi Pazar şehrinde yangın: 4 çocuk öldü

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Novi Pazar’da bir binada çıkan yangında en küçüğü 6 aylık 4 çocuk hayatını kaybetti.

Çocukların ölümünün karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangında yaralanan annenin el ve alnında hafif yanıklar olduğu ve Novi Pazar’daki hastanede tedavi altına alındığı bilgisi verildi.

Baba ise vücudunun yüzde 50’sinde yanık olması nedeniyle Belgrad’a sevk edildi.