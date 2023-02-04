Sırbistan'da 'turuncu', Hırvatistan'da 'kırmızı' alarm - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Sırbistan’da ‘turuncu’, Hırvatistan’da ‘kırmızı’ alarm

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Sırbistan ve Hırvatistan

Sırbistan ve Hırvatistan’da etkili olan şiddetli rüzgar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsünce (RHMZ) yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı etkilerken, birçok bölgede turuncu alarm verildi.

Elektrik kesintilerinin de yaşandığı ülkede, başkent Sırbistan’dan Novi Sad’a düzenlenen birçok tren seferi iptal edildi.


Hırvatistan’da kırmızı alarm

Hırvatistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsünün (DHMZ) açıklamasında ise ülkenin sahil bölgelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle kırmızı alarm, güney kısımlarda ise turuncu alarm verildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, öğle saatlerinde Karlovac Bölgesi’nde etkisini artıran şiddetli rüzgar, Ozalj, Karlovac ve Cetingrad’da elektrik ve telekomünikasyon kesintilerine neden oldu.

Şiddetli rüzgarın yıktığı ağaçların araçlara zarar verdiği ülkede vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

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Tags:fırtınakırmızı alarmSırbistan ve Hırvatistanturuncu alarm
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