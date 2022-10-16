Sırbistan Kiev’deki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

Sırbistan’ın Kiev Büyükelçiliğinin internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, “Sırbistan Cumhuriyeti’nin Ukrayna’daki Büyükelçiliği, personelinin güvenliğini sağlamak için geçici olarak kapatılmıştır. Büyükelçilik çalışanları, Ukrayna’ya dönüş koşulları sağlanana kadar çalışmalarına Belgrad’dan devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sırbistan Dışişleri Bakanlığının vatandaşlarına yönelik 13 Şubat’ta yaptığı Ukrayna’ya seyahat uyarısı da hatırlatıldı.