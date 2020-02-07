Dünya

Singapur, koronavirüs alarmını SARS seviyesine çıkardı

7 Şubat 2020

Singapur, ülkede teyit edilen yeni tip Koronavirüs vaka sayısının 33’e çıkmasının ardından, Koronavirüs alarmını SARS virüsüyle aynı seviye olan turuncuya çıkarıldı.

Singapur’da daha önce teyit edilen 30 Koronavirüs vakasının ardından, Çin’e seyahat eden 3 kişide daha Koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Ülke genelindeki onaylanan vaka sayısı 33’e çıkarken, alarm seviyesi 2003 yılında patlak veren SARS virüsüyle aynı seviye olan turuncuya çıkarıldı.

Turuncu alarm, virüsün insandan insana kolayca geçebileceği anlamına gelirken, en son 2009-2010 yılında yaşanan H1N1 salgınında bu alarm verilmişti. En üst alarm seviyesinin ise virüsün geniş ölçüde yayıldığını gösteren kırmızı seviye olduğu biliniyor.

Singapur Sağlık Bakanlığı alarm seviyesinin yükseltilmesine ilişkin, “Bazı vatandaşlarımızın Çin’e seyahat geçmişleri olmamasına rağmen virüs bulaştığından dolayı risk seviyesini üst seviyeye taşıdık” açıklamasında bulundu.

İş insanlarına, büyük ölçekli etkinlikleri iptal etmeleri tavsiye edilirken, Singapur Airshow adıyla bilinen askeri havacılık fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan, yeni teyit edilen vakalardan birinin öğretmen olması nedeniyle, hastayla temasa geçen öğrenci ve öğretmenlere 2 hafta süreyle evde kalmaları tavsiye edildi.

SARS virüsü nedeniyle 2003 yılında Singapur’da 30’dan fazla kişi hayatını kaybederken, dünyada yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.



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