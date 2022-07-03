Sinemanın gülen yüzü: Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde anılıyor

G\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcyle seyircilerin haf\u0131zas\u0131nda yer edinen Kemal Sunal, 22 y\u0131l \u00f6nce bug\u00fcn hayata veda etti. Sunal, 3 Temmuz 2000'de ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fti. T\u00fcrk sinemas\u0131nda unutulmaz karakterlere hayat veren usta sanat\u00e7\u0131, bug\u00fcn ya\u015fasayd\u0131 78 ya\u015f\u0131nda olacakt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130nek \u015eaban'dan Tosun Pa\u015fa'ya, Sakar \u015eakir'den Salako'ya y\u00fczlerce karakterle T\u00fcrkiye'yi g\u00fcld\u00fcren usta oyuncu Kemal Sunal, \u00f6l\u00fcm y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde an\u0131l\u0131yor. G\u00fclen y\u00fcz\u00fc ile milyonlar\u0131 kendine hayran b\u0131rakan Sunal 22 y\u0131l \u00f6nce bug\u00fcn ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fti.\r\n\r\nKABR\u0130 BA\u015eINDA ANILACAK\r\nSunal, ailesi ve sevenleri taraf\u0131ndan Zincirlikuyu Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda kabri ba\u015f\u0131nda okunan dualarla an\u0131lacak.\r\nG\u00dcL SUNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLA\u015eIM\r\nKemal Sunal'\u0131n e\u015fi G\u00fcl Sunal, usta ismin \u00f6l\u00fcm y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde duygusal bir payla\u015f\u0131mda bulundu.\u00a0 Sunal, payla\u015f\u0131m\u0131nda\u00a0"Kemalcim 1 sene daha ge\u00e7ti\u2026 Biz yine hi\u00e7 ayr\u0131lmad\u0131k. Bug\u00fcn ilk defa sana gelemiyorum. Ama hep yan\u0131mdas\u0131n bunu biliyorsun di mi? \u00e7ok \u00f6zl\u00fcyorum \u00e7ok\u2026"\u00a0dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUSTA SANAT\u00c7I \u0130\u00c7\u0130N ART ARDA PAYLA\u015eIMLAR\r\nKemal Sunal i\u00e7in Twitter'da da y\u00fczlerce payla\u015f\u0131m yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0130\u015fte o payla\u015f\u0131mlardan baz\u0131lar\u0131:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n