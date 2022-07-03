Yaşam

Sinemanın gülen yüzü: Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde anılıyor

3 Temmuz 2022
kemal sunal






Gülüşüyle seyircilerin hafızasında yer edinen Kemal Sunal, 22 yıl önce bugün hayata veda etti. Sunal, 3 Temmuz 2000’de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Türk sinemasında unutulmaz karakterlere hayat veren usta sanatçı, bugün yaşasaydı 78 yaşında olacaktı.



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3 Temmuz 2022






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