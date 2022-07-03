Sinemanın gülen yüzü: Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde anılıyor

İnek Şaban’dan Tosun Paşa’ya, Sakar Şakir’den Salako’ya yüzlerce karakterle Türkiye’yi güldüren usta oyuncu Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan Sunal 22 yıl önce bugün yaşamını yitirmişti.

KABRİ BAŞINDA ANILACAK

Sunal, ailesi ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kabri başında okunan dualarla anılacak.

GÜL SUNAL’DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, usta ismin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. Sunal, paylaşımında “Kemalcim 1 sene daha geçti… Biz yine hiç ayrılmadık. Bugün ilk defa sana gelemiyorum. Ama hep yanımdasın bunu biliyorsun di mi? çok özlüyorum çok…” dedi.

USTA SANATÇI İÇİN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Kemal Sunal için Twitter’da da yüzlerce paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: