Şimdiye dek görülen en yakın ikili yıldız keşfedildi

Yeni keşif, Amerikan Astronomi Derneği’nin ABD’nin Seattle kentinde 8-12 Ocak’ta düzenlenen 241. toplantısında açıklandı.

Araştırmaya liderlik eden, Northwestern Üniversitesi’nden astrofizikçi Chih-Chun Hsu, sisteme LP 413-53AB adını verdiklerini bildirdi.

“Böylesine uç bir sistemi keşfetmek heyecan verici” diyen bilim insanı, sözlerine şöyle devam etti:

Prensipte bu sistemlerin var olabileceğini biliyorduk ama henüz bunlardan birini kayda geçirememiştik.

Bilim insanları bu sistemi daha önce tek bir yıldız sanıyordu. Ancak Hsu ve ekibi arşiv verilerini taradıkları sırada bu yıldızdan gelen spektral izlerin tuhaf olduğunu fark etti.

Ekip daha sonra bu gök cismini Hawaii’deki Keck Gözlemevi’nde yer alan teleskopla detaylı inceledi.

Gözlemler, nesneden gelen ışık eğrisinin son derece hızlı değiştiğini ortaya koydu. Araştırma ekibine göre bu, nesnenin aslında iki yıldızdan oluştuğunu gösteriyor.

İleri analizler, LP 413-53AB’nin şimdiye kadar bulunan en yakın ikili yıldız olduğunu ortaya koydu.

Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’dan Profesör Adam Burgasser, “Bu ölçümleri yaparken, birkaç dakikada bile nesnedeki birçok şeyin değiştiğini gördük” diye konuştu:

Takip ettiğimiz çoğu ikili yıldızda bu değişimler yıllarca sürüyor. Yani birkaç ayda bir ölçüm alırsınız. Ancak bu şekilde yapbozun parçalarını bir araya getirebilirsiniz.

Araştırma boyunca ekibe danışmanlık eden Burgasser, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her şeyin çok uzun soluklu olduğu evrende insani bir zaman ölçeğinde bir şeyler yakalayabilmek inanılmaz bir deneyim.

Independent Türkçe, Science Alert, Northwestern Üniversitesi

Derleyen: Çağla Üren