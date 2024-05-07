Sıla 4’ün “Bir Damla Akdeniz Notalar” kitabının imza günü 9 Mayıs’ta yapılacak

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla yayımlanan Sıla 4’ün “Bir Damla Akdeniz Notalar” kitabının tanıtımı ve imza günü, perşembe yapılacak. Etkinlik, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, şarkılarıyla Kıbrıs Türkü’nün yüreğinde taht kuran Sıla 4’ün kuruluşunun 60. yılına ithafen yayımlanan “Bir Damla Akdeniz Notalar” kitabının okuyucuya, Sıla 4 ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun önsöz ve sunuş yazılarıyla sunulduğu kaydedildi.

Zaimağaoğlu’nun, ‘Bir Damla Akdeniz Notalar’ kitabını “kültürümüzün, yaşadıklarımızın veya yaşayamadıklarımızın ve bizi biz yapan değerlerin toplamı” olarak nitelendirdiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ezgileri notalara aktarılmamış Sıla 4 şarkılarının Oskay Hoca tarafından notaya aktarılan ezgi ve sözlerini içeren ‘Bir Damla Akdeniz Notalar’ kitabının önsözünde Sıla 4’ün kuruluş öyküsü de anlatılıyor.

Kitapta grup üyeleri, Erdinç Gündüz, Raif R. Denktaş, Aydın Kalfaoğlu ve Ferahzad Gürsoy’un özgeçmişlerine de yer veriliyor. Kitap, ‘Ararım Sorarım Seni’, ‘Ata Binesim Geldi’, ‘Camı Cama Çatarlar’, ‘Gelmedin, Ölüm Allahın Emri’, ‘Yine Seni İsterdim Ben’ ve ‘Zeytinden Aşı Mısın’ isimli Kıbrıs Türk halkının yüreğine taht kuran Sıla 4 şarkılarının da aralarında bulunduğu 29 şarkıyı içeriyor.”