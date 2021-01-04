SİGORTALI ÇALIŞANLARIN ORTALAMA BRÜT MAAŞI 5.083 TL

Bilindiği üzere gerek 2008 yılı öncesi sigortalı çalışmaya başlayanlar gerekse 2008 yılı sonrası sigortalı çalışmaya başlayanların emekli maaşları artık sosyal sigortalara yatırımlarını yaptıkları brüt maaşları üzerinden hesaplanmaktadır.

Bu sebepledir ki Sosyal Sigortalara ne kadar yüksek maaştan yatırımınız yatırılırsa emekli maaşınız da o kadar yüksek olacaktır. Bu çerçevede gerçek maaş üzerinden yatırım yapılması da büyük önem arz etmektedir.

Hem özelde hem de kamuda gerek Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışanların gerekse Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında çalışanların emekli maaşı hesaplamasında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ilgi yılda yapılan toplam prim yatırımlarının kaç para maaş üzerinden yapılığı çok önemlidir.

Bunun yasadaki tanımı “prime esas kazanç ortalaması” olarak ifade edilmekte olup her bir takvim yılı için prim yatırımı yapan tüm sigortalı sayısı, prime esas kazançları dikkate alınarak yani o yılki sigortalara prim yatırımı yapılan brüt maaşlar dikkate alınarak o yıl için geçerli olacak genel aylık prime esas kazanç ortalaması yani o yılın ortalama maaşı bulunmaktadır.

Bu ortalama yasa gereği Resmi Gazete’de yayınlanmış olup Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışanları için 6.925 TL, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olanlar için ise 5.083 TL olarak ifade edilmiştir. Anlaşılacak dilde ifade edecek olursak 2020 yılı içinde sosyal sigortalar yasası kapsamında sigortalara prim yatıranların maaş ortalaması 6.925 TL, sosyal güvenlik yasası kapsamında prim yatıranların maaş ortalaması 5.083 TL’dir.

İşte bu ortalama, emekli maaşı hesaplamasında çok büyük önem arz etmektedir.

Çünkü emekli maaşı hesaplamasında, sigortalının geçmiş her takvim yılındaki aylık prime esas kazanç ortalaması yani bir yılda yatırım yaptığı brüt maaşlarının ortalaması o yıldaki genel aylık prime esas kazanç ortalamasına bölünerek yıllık oran bulunmakta ve her takvim yılı için ayrı ayrı bulunacak bu oranlar toplanarak, hesaplamada dikkate alınan takvim yıllarına bölünmek suretiyle sigortalının ortalama oranı bulunmaktadır.

Resmi Gazete’de 2020 yılına yönelik ilan edilen Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındakilerin ortalama maaşının 6.925 TL, Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki çalışanların ortalama maaşının da 5.083 TL olması sigortalara yatırım konusunda gerçek maaşların beyan edilmediğini tüm çıplaklığı ile bize göstermektedir.

Özellikle Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında çalışanların 2020 yılı için ortalama maaşının 5.083 TL olması tam bir skandaldır.

2008 sonrası tüm kamu çalışanlarının Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olduğunu ve en düşük başlangıç maaşının da 2011 sonrası işçi maaşı olan 5.045 TL, asgari ücretin de 3.820 TL olduğundan hareket edersek, sigortalara yatırılan maaşların ortalamasının 5.083 TL olması, özel sektördeki maaşlar üzerinden yapılan yatırımların gerçekliği konusunda bir denetimi elzem kılmaktadır.

Ayrıca ilgi yıl için kişinin aldığı brüt maaş bu ortalama maaş rakamından ne kadar yüksek olursa kişinin alacağı emekli maaşı da o kadar yüksek olacaktır ki bu da yine yatırımları yasaya uygun gerçek maaşları üzerinden yatan kamu çalışanlarının emekli maaşlarının, yatırımları yasaya aykırı bir şekilde gerçek maaşları üzerinden yapılmayan özel sektör çalışanlarından çok çok daha fazla olmasına sebep olacaktır.

Çünkü gerçek maaş üzerinden yapılmayan her yatırım, bu ortalamayı düşürmekte ve maaşları gerçek yatırım üzerinden olanların emekli maaşını yükseltmektedir.

İşte bu sebepledir ki ileride yukarıda dediğim anomalilerin ortaya çıkmaması için bir kişinin aynı iş yerinde yıllarca asgari ücretle çalışamayacağına ve belli bir yıl sonra brüt maaşına artış yapılması gerektiğine yönelik yasal düzenleme yapılması büyük önem arz etmektedir.