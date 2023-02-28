Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği bina projesi için Mimarlar Odası ile yarışma düzenliyor

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Mimarlar Odası, yeni birlik binasının projesi için yarışma düzenleme konusunda protokol imzaladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole Birlik Başkanı Raif Çukurovalı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır ve Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu imza attı.

Raif Çukurovalı imza töreninde yaptığı konuşmada, sigorta sektörü gelişmeden ticaretin ve ülke ekonomisinin büyümesinin mümkün olmadığını, gelişmiş ülkelerin bu nedenle sigorta sektörüne büyük önem verdiğini belirterek ancak Kuzey Kıbrıs’ta hükümetlerin sigorta sektörüne gereken önemi göstermediğini savundu.

Ehliyetsiz sürücülerin, sigortasız ve faili meçhul araçların üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılamak için kurulan Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden uzlaşı sağlamak için kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu ve tüm araç sigortalarının takibini yaparak, sigortalı ve kaza yapan araçlar hakkında gerekli istatistiki bilgileri tutarak hasarsızlık tüzüğüne göre fiyatlama yapılmasına yardımcı olmak için kurulan Sigorta Bilgi Merkezi’nin Birlik bünyesinde hizmet verdiğini kaydeden Çukurovalı, “Bu nedenle halkımıza daha iyi hizmet verebileceğimiz koşulları oluşturmak ve sektörümüze yakışır bir birlik binası yapmak için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Birlik binamızın projesini KTMMOB tarafından düzenlenecek bir yarışma ile çizdirme kararı verdik. Bu kararı verirken kendi ülke değerlerimizin toplumumuza yansımasını sağlamayı hedefledik” dedi.