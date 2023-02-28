Murder Accountability Project tarafından analiz edilen FBI istatistiklerine göre 2021’de ABD’deki cinayetlerin yalnızca yüzde 51’i çözüldü.

Aydınlatılan vakalarda, oranın yüzde 70’e yakın olduğu önceki on yıllara kıyasla, sürekli bir düşüş görülüyor.

Bir tutuklama yapılan veya bir katilin başka bir suçtan dolayı ölmesi veya hapsedilmesi durumu oluşan vakalar da, “açıklanmış, aydınlatılmış” olarak tanımlanıyor.

Murder Accountability Project’in kurucusu Thomas Hargrove, NewsNation’ın “Rush Hour” programında düşük aydınlatma oranının nedeninin basit olduğunu öne sürdü, “bu sorunları çözecek yeterli insan yok” dedi.

“Yerel polis departmanlarını uygun şekilde finanse etmek için yetersiz kaynaklar sağladık. Yeterli cinayet masası dedektifi yok, yeterli eğitimli dedektif yok, olay mahalline gidecek yeterli adli tıp teknisyeni yok, yeterli laboratuvar kapasitesi yok” Büyük suçları düzgün bir şekilde soruşturmak için gerekli kaynaklara sahip değiliz.”

Etnik kökenler oranı değiştiriyor

Geçen yıl yayınlanan FBI verilerinin bir CBS News analizine göre, beyaz kurbanların cinayetlerinin çözülme olasılığının Güney Amerika kökenli kurbanların olduğu vakalara göre yaklaşık yüzde 30 ve kurbanların siyah olduğu duruma göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Hargrove, “Birçok büyük şehirde polis ve hizmet ettikleri topluluk arasında, özellikle de George Floyd’un öldürülmesi gibi olayların ardından Afro-Amerikan topluluklarında giderek artan bir kopukluk var. Bu kopukluk, insanların polise güvenmemelerine, kolluk kuvvetlerini gayrimeşru görmelerine ve soruşturmalarda iş birliği yapmamalarına neden oluyor” dedi.

Artan suç oranları, New York City, Philadelphia ve Chicago gibi büyük metropol bölgelerinde merkezi bir odak noktası haline geldi.

ABD’de cinayet oranı, COVID-19 salgını da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere atfedilen bir artışla 2019’dan 2020’ye yüzde 30 arttı .