Sigarayla uyuya kaldı, evi yaktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Eylül 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Sigarayla uyuya kaldı, evi yaktı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Sigarayla uyuya kalan ev sahibi yangına neden oldu. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da, Kavunoğlu Sokak’taki bir evin yardımcı odasında yangın çıktı.


 Uyuya kalan ev sahibi elindeki sigarayı koltuğu düşürdü. Koltukta başlayan ve diğer eşyalara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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Tags:ev yangını
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