Sierra Leone’de yakıt tankeri faciası: 101 ölü

Ölenlerin anısına 72 saatlik yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Bio, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin anısına ülkede bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Bunun Sierra Leoneliler için bir düşünme anı olması gerektiğini ifade eden Bio, dini liderlere hayatını kaybedenlere dua etmeleri çağrısında bulundu.

Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da 5 Kasım’da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 101 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.