Sıcaklık yükseliyor, yarın hafif yağmur bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Sıcaklık yükseliyor, yarın hafif yağmur bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu

Meteoroloji Dairesi Perşembe gününden sonra en yüksek sıcaklığın 22-25 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi hava durumu tahmin raporuna göre bölgemiz periyodun ilk iki günü alçak basıç sistemi ile soğuk ve nemli, diğer günlerde yüksek basınç ile serin hava kütlesinin altında kalacak.


Rapora göre cuma ve cumartesi günleri hafif yağmur beklenirken, en yüksek sıcaklık periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece, diğer günlerde 22-25 derece oalcak.

 

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Tags:hava drurumukıbrıs
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