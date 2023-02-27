Sıcaklık 28 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre bölgemizin periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

En Yüksek sıcaklık En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında olacak.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Sayı : MTD.0.00.MBB – 23 / 25 Tarih : 27 Şubat 2023

28 Şubat – 06 Mart 2023 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu : Bölgemizin periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

28 Şubat (Sa) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 01 Mart (Ça) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 02 Mart (Pş) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, 03 Mart (Cu) : Parçalı bulutlu, 04 Mart (Ct) : Parçalı ve az bulutlu, 05 Mart (Pz) : Parçalı ve az bulutlu, 06 Mart (Pt) : Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı : Genellikle iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü