Sıcaklık 28 dereceye kadar yükselecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Sıcaklık 28 dereceye kadar yükselecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
hava durumu
Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre bölgemizin periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
En Yüksek sıcaklık En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında olacak.
HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU
Sayı : MTD.0.00.MBB – 23 / 25 Tarih : 27 Şubat 2023
28 Şubat – 06 Mart 2023 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu : Bölgemizin periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
28 Şubat (Sa) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,
01 Mart (Ça) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,
02 Mart (Pş) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,
03 Mart (Cu) : Parçalı bulutlu,
04 Mart (Ct) : Parçalı ve az bulutlu,
05 Mart (Pz) : Parçalı ve az bulutlu,
06 Mart (Pt) : Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı : Genellikle iç kesimler ve sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
1
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:hava durumuKKTCsıcakYağmur
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar