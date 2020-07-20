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Sıcak hava sürecek

20 Temmuz 2020
sıcak hava

Ülke genelinde sıcak hava etkili olmaya devam edecek.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37 – 40 ºC, sahillerde 33 – 36 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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