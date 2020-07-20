Hava DurumuSürmanşet
Sıcak hava sürecek
Ülke genelinde sıcak hava etkili olmaya devam edecek.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37 – 40 ºC, sahillerde 33 – 36 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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