Sıcak hava kütlesi etkili olmaya devam ediyor…

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 29-37 derece dolaylarında seyredecek.

11:00 – 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerek

Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olduğunu açıklayarak, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 – 16:00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji uyardı: Orman yangın olasılığı çok yüksek!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselebileceğinden arazi ve orman yangın olasılığının çok yüksek olduğu uyarısı yapıldı. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi 3-10 Temmuz arasını kapsayacak bir haftalık sürede, alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre 1 hafta boyunca hava az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli edecek.