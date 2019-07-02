Avrupa, liderleri üzerinde anlaştı: Avrupa Merkez Bankası başkanlığına Lagarde aday gösterildi

Avrupalı Birliği’nin (AB) önde gelen siyasetçileri, üç gün süren müzakereler sonucunda birliğin en önemli pozisyonlarına hangi isimlerin aday gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

Buna göre adaylığı üzerinde uzlaşma sağlanan isimler şu şekilde:

Avrupa Merkez Bankası başkanlığına IMF (Uluslararası Para Fonu) Başkanı olan Fransız Christine Lagarde

Avrupa Konseyi başkanlığına Belçika’nın başbakanı olan Charles Michel

Avrupa Komisyonu başkanlığına Almanya’nın savunma bakanı olan Ursula von der Leyen

AB Dış İlişkiler Şefliği’ne İspanyol siyasetçi Josep Borrell

Avrupa Parlamentosu’nun onaylaması takdirinde bu isimler görevlerine başlayabilecek.

Lagarde, seçilmesi takdirinde Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanlığı görevine gelen ilk kadın olacak. Avrupa Merkez Bankası başkanlığı görevini bugüne kadar Mario Draghi yürütüyordu.

Draghi, 2011 döneminde kurumun başına gelerek euro bölgesini kurtaran isim olma takdirini almıştı.

Aynı şekilde Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de seçilmesi takdirinde Jean-Claude Juncker’den görevi alarak bu pozisyona gelen ilk kadın olacak. Aynı şekilde bu rol 60 yıl sonra ilk defa bir Alman’a verilmiş olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AMB ve Avrupa Komisyonu lideri olarak iki kadını aday göstermesiyle üç gündür süren müzakere düğümü çözülmüş oldu.