Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen biligye göre bu sabah saat 10.30 sıralarında, Girne – Değirmenlik Anayolu Beşparmaklar Caddesi üzerinde Mustafa Aşkar yönetiminde LK 882 plakalı çakıl yüklü kamyonet araç seyir halinde bulunduğu sırada egzosunun kasa altındaki ahşap zemine temas etmesi sonucu

çıkan yangında yangın meydana geldi.

Yangın sonucu aracın arka kasasının alt ahşap zemini, arka fren markuçları ve çamurlukları ile arka kasa kısmen zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.