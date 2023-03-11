Seyir halindeki araçta yangın meydana geldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Seyir halindeki araçta yangın meydana geldi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Ceylan GÜÇLÜ

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 11.03.2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Ceylan GÜÇLÜ kullanımındaki FH 970 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın motor bölümündeki aküsü, hava filtresi ve plastik aksamları yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ön kaputu zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:araç yangınıCeylan GÜÇLÜKKTC
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