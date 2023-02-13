Seyir halindeki araç Boğaz kavşağı civarında alev aldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Seyir halindeki araç Boğaz kavşağı civarında alev aldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Seyir halindeki araç Boğaz kavşağı civarında alev aldı

Seyir halindeki araç, Lefkoşa-Girne ana yolunda, Boğaz kavşağı yakınlarında alev aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00 sıralarında Berkay Aslantürk yönetimindeki HL 651 plakalı araçta yangın çıktı.


Aracın elektrik aksamlarındaki kısa devre nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken, polisin olayla ilgili soruşturması da sürüyor.

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Tags:araçberkay aslantürkyangın
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