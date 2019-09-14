Şevket Çoruh’a İzmir’de bıçaklı saldırı

Tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh, İzmir’de sergilediği oyunun ardından oyuncu Murat Akkoyunlu ile kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Çoruh yemek yerken bir sürücünün aracını park etmeye çalıştığı sırada sokak köpeğini ezmesiyle başlayan tartışma karakola taşındı.

Tiyatrocu Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, Bir Baba Hamlet isimli oyunun turnesi için gittikleri İzmir’de bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre; oyunun bitiminden sonra organizatör Ferhat Aydoğdu ile bir restorana giden Çoruh ile Akkoyunlu, yemek yedikleri sırada park eden bir otomobilin sokak köpeğini ezdiğini gördü.

SİLAH ÇEKTİ

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, uyarıda bulundukları otomobili kullanan kişinin ‘Ünlüsünüz diye niye artistlik yapıyorsunuz?” sözlerine maruz kaldı. Kısa bir süre sonra da kalabalık bir grup bıçaklarla Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu’ya saldırdı. Saldırgan gruptan bir kişi Şevket Çoruh’un misafirlerine silah çektiği öne sürüldü.

KORUMAYA ALINDILAR

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu’ya saldıran kişilerin yemek yedikleri restoranın yanındaki türkü barda çalışanlar olduğu öğrenildi. Çoruh, Akkoyunlu’nun yanı sıra Serhat Aydoğdu ve misafirleri olan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtulurken olay yerine intikal eden polisler tarafından korumaya alındı.

Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Serhat Aydoğdu ve misafirleri ile saldırganlar karakola götürülerek ifadeleri alındı. 46 yaşındaki tiyatrocu yaşadıkları ‘Canımızı zor kurtardık’ diyerek Twitter’dan paylaştı.