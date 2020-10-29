Sevenleri Murat Ömür’ü andı

29 Ekim 2014 tarihinde, Lefke-Gemikonağı anayolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren Lefke Belediyesi çalışanı Murat Ömür, ölümünün 6. yılında kaza yerinde anıldı.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

Murat Ömür’ün kaza geçirdiği ve yaşamını yitirdiği yerde, Lefke Belediyesi yetkilileri, ailesi, Lefke Belediyesindeki iş arkadaşları ve çok sayıda seveni tarafından anıldı.

Anma töreninde, Lefke Belediyesi çalışanı Cengiz Küçük kısa bir konuşma yaptı. Küçük, Murat Ömür ile Lefke Belediyesinde uzun yıllar çalışma imkânı bulduğunu, Murat’ın çalışkan ve arkadaşları tarafından sevilen sayılan bir kişi olduğunu söyledi. Küçük, 6 yıl önce bu noktada meydana gelen trafik kazasında Murat’ın kaza sonucu yaşamını yitirdiğini söyleyerek çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Küçük, gençlere de bir çağrı yaparak alt yapısı eksik olan birçok yolun olduğunu, sürücülerinde dikkatsizlikleri sonucu kazalar yaşandığını aktararak, özellikle gençlerin ve tüm sürücülerin yollarda daha dikkatli araç kullanmalarını istedi. Küçük son olarak, Murat Ömür’ü unutmayacaklarını ve her zaman onu yaşatacaklarını ifade etti.

Küçük’ün konuşmasından sonra, anma törenine katılanlar Murat Ömür’ün yaşamını yitirdiği yere çelenkler bırakarak dua okuduktan sonra tören sona erdi.