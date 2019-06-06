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Sevenleri Muazzez Ersoy’a uçak kaçırttı

6 Haziran 2019
Muazzez Ersoy

Türk Sanat Müziği’nin en önemli temsilcilerinden Muazzez Ersoy, Ramazan Bayramı’nın ikinci gecesi Kaya Artemis Resort & Casino’da sahneye çıktı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı elektrik mavisi kostümü ile çok beğenilen Muazzez Ersoy’un kostümünde Fransız Danteli ve kristal taşlar kullanılmıştı.

Kaya Artemis Resort & Casino’da 1.000 kişinin karşısına çıkan Muazzez Ersoy, 2 saat olarak planlanan konserini yoğun ilgi nedeniyle kesemeyince, planlanan İstanbul uçağını kaçırdı. Bir sonraki sabah uçağı da dolu olunca, üçüncü uçakta Türkiye’ye dönebildi.

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