Seval Özyalçın İşletmeleri ile Creditwest Bank arasında proje finansman anlaşması imzalandı

Yeni Ercan Havalimanı’nın tüm yiyecek ve içecek alanlarının işletmesinin ihalesini kazanan Seval Özyalçın İşletmeleri ile Creditwest Bank arasında proje finansman kredi anlaşması imzalandı.

2022 yılında hizmete girecek olan yeni Ercan Havalimanı’ndaki tüm Yiyecek ve İçecek alanlarının İşletmesi’nin ihalesini kazanan Seval Özyalçın İşletmeleri, yeni limanda yerel markalara öncelik vereceğini duyurdu.

Seval Özyalçın İşletmeleri’nin yeni projesine finansman sağlayan Creditwest Bank ile yapılan anlaşmaya Seval Özyalçın İşletmeleri Direktörleri Seval Özyalçın ve Cenk Özyalçın ile Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu. İmza töreninde Creditwest Bank Pazarlama yetkilileri ile Seval Özyalçın İşletmeleri Grubu Genel Müdürü Murat Karagenç ve Seval Cafeler İşletme müdürü Ünal Baba ‘da hazır bulundu.

MAZHER ZAHEER: YENİ HAVALİMANINDA SEVAL ÖZYALÇIN İŞLETMELERİNİN GÜZEL İŞLER YAPACAĞINA İNANIYORUZ

‘Kuzey Kıbrıs daha modern bir havalimanına kavuşuyor. Seval Group ’un yeni Ercan Havalimanının tüm Yiyecek ve İçecek alanlarının işletmesinin ihalesini kazanmasına ayrıca çok mutlu olduk.’ diyen Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, yeni proje için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Zaheer, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel sermayeli bankası olarak yine Kuzey Kıbrıs’ın başarılı bir markası olan Seval Özyalçın İşletmeleri’nin yeni Ercan Havalimanından başarılı olacağına gönülden inandıklarını ekledi. Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer yeni Ercan Havalimanı’nın birçok yiyecek firmasına ev sahipliği yaparak iş geliştirmesine olanak sağlayacağını da belirtti.

SEVAL ÖZYALÇIN: 46 YILLIK HAVALİMANI HİZMETLERİMİZİ GENİŞLETEREK SÜRDÜRÜYORUZ

Seval Özyalçın İşletmeleri adına konuşma yapan Seval Özyalçın; 1975’yılından beri Ercan Havalimanı’nda Yiyecek & İçecek alanında faaliyet gösterdiklerini, yeni açılacak Ercan Havalimanı’nda Creditwest Bank ile yaptıkları finansman projesi aracılığı ile faaliyetlerini genişleterek devam ettireceklerini ekledi. ‘Seval Group olarak yeni Havalimanı’nın tüm Yiyecek ve İçecek alanlarının işletmesini almış bulunmaktayız. Böylelikle bizler yerel bir işletme olarak yine yerel markalara, Kıbrıs kültürünü yansıtan tatlara öncelik vermeye karar verdik.’ diyerek yeni havalimanında yer almak isteyen tüm yerel işletmelere çağrı yaptı. Direktörlerden Cenk Özyalçın ve Group Genel Müdürü Murat Karagenç ise yaptıkları değerlendirmelerde, Ülkemize ve insanımıza inancımız tam, bu minvalde yatırımlarımız artarak devam edecektir, bu topraklardan aldığımız gücümüzü yine bu toprakların insanına, işletmelerine destek olarak yansıtmak istiyoruz, hep beraber çok daha güzel ve stratejik işlere imza atacağız dediler. Direktörlerden Seval Özyalçın, işletmeleri için önemli bir açılım olan bu projelerine inanarak finansman sağlayan Creditwest Bank’a da ayrıca Grup olarak teşekkür etti.