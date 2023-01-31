Sertoğlu’ndan spor federasyonlarına yapılan katkı konusunda açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu devletin spor federasyonlarına yaptığı katkı konusunda açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

“Spor kamuoyunu son günlerde meşgul eden spor federasyonlarına yapılan devlet katkısı miktarları ile ilgili açıklama yapmak zaruri olmuştur. KTFF 2022-2023 futbol sezonunda Süper Lig, 1.Lig, Kıbrıs Kupası, Süper Kupa, A2 Süper Lig, A2 1.Lig, Ahmed Sami Topcan Kupası, BTM 1.Lig, BTM 2.Lig, U16 Ligi, U14 Ligi, U12 Ligi, Kadınlar Ligi, Kadınlar Kıbrıs Kupası, Kadınlar Süper Kupa kategorilerinde organizasyon düzenlemektedir.

Tüm bu kategorilerde yaklaşık 2100-2200 arası maç yapılacaktır. Bu maçlarda da yaklaşık olarak 20.000 futbolcu, 120 futbol hakemi, 400 teknik direktör / antrenör görev yapmaktadır.

Futbol ailesinin bütçeleriyle birlikte ülke ekonomisine kattığı yıllık rakam ortalama olarak 250 Milyon TL’dir. Devletin ise futbol ailesine yaptığı katkı 24 Milyon TL, yani toplam bütçenin yaklaşık yüzde 10’udur.

2022-2023 futbol sezonunda liglerimize ana sponsor AKSA Enerji’nin yanı sıra; Northernland, İktisatbank, Puma, Asbuzu, Digiturk Kıbrıs ve Kıbrısonline sponsorluk katkısı yapmaktadır. Tüm bu sponsorlukların toplam yıllık bedeli 4,5 Milyon TL’dir.

Yukarıdaki belirttiğimiz gerçekler ışığında futbolun sadece spor olarak değil, ekonomik olarak da ülkeye kattıkları tartışılmazdır. Şahsım, yönetimim, kulüp başkanları, kulüp yöneticilerimiz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz ve futbolcularımızın el birliğiyle futbol ailesini daha da genişletip büyütmek için var gücümüzle çalışmaya durmadan devam ediyoruz. Sadece tek bir isteğimiz var; bu emeğimize ve uğraşlarımıza saygı duyulması.