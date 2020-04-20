Sertoğlu ve Bozatlı Covid-19’da Spor canlı yayınında

Havadis Gazetesi Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un konuklar eşliğinde yaptığı “Covid-19’da Spor” canlı yayın programında yarın yine önemli konuklar olacak. Havadis Gazetesi ile Kıbrıs Objektif facebook sayfalarından canlı yayınlanan programda Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı konuk olacak.

İnternet üzerinden ve uzakta bağlantı ile canlı yayınlanan programa, soru sormak ve yorum yapmak isteyenler Havadis Gazetesi ile Kıbrıs Objektif facebook sayfalarını takip ederek program esnasında yazabilirler.

Ülke spor federasyonlarının koronavirüs süreci sonrasındaki dışa açılımı, federasyon faaliyetleri ve bütçelerinin değerlendireceği programda futbolun da geleceği konuşulacak. Yarın Saat 14.00’da başlayacak Covid-19’da Spor programını kaçırmayın.