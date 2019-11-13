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Sertifika aranacak meslek dalları yeniden tanımlandı

13 Kasım 2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, sektörlerde çalışan kalifiye işgücünün arttırılması amacıyla, sertifika aranacak meslek dallarını yeniden tanımladı.

İki bakanlık arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre, ülkede önceki dönemlerde sadece “saç bakımı ve güzellik” meslek dalındaki çalışanlarda “sertifikalı olma” şartı aranırken, kalifiye eleman bulunmasında sektörlerde yaşanan sıkıntı ve eğitimli ara eleman ihtiyacı nedeniyle yapılan değişiklikle sertifika aranacak meslek dalları protokol kapsamında arttırıldı.

18 Kasım tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izinleri, belirlenen meslek alanlarında Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından verilecek mesleki uygunluk belgesine tabi olacak.

Bu şekilde, ülkede 17 ana meslek dalında yer alan toplam 89 farklı meslekte kalifiye eleman istihdam edilmesi hedefleniyor.



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