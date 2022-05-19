Serhan Kaner: Dumansız Ada yolculuğumuzun 5. yılını kutluyoruz

Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner: “Kuzey Kıbrıs’ta 2017’den bu yana binlerce yetişkin sigara tüketicisi, bilimsel olarak da desteklenen daha iyi alternatiflere geçiş yaptı. “Dumansız Ada” yolculuğumuzun 5. yılında “Biz. Değerliyiz” mottosuyla yola devam ederken yetişkin sigara tüketicilerinin farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak daha geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

Sigara içmeye asla başlamamak veya sigarayı tamamen bırakmak her zaman için en iyi seçenek; ancak sigara kullanmaya devam eden yetişkinler için en iyi tercih bilimsel olarak kanıtlanmış riski azaltılmış ürünlere geçiş olmalı. Philip Morris International (PMI), bu vizyonla ilk kez 2014’te riski azaltılmış ürünü IQOS’u piyasaya sundu. PMI ürünlerinin Kuzey Kıbrıs’taki satış ve dağıtımından sorumlu distribütörü Kaner Şirketler Grubu ise bu vizyona paralel olarak 2017’de “Dumansız Ada” hedefiyle Kuzey Kıbrıs’ı IQOS ile tanıştırdı.

Bugün dünyada aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Japonya gibi ülkelerin de bulunduğu 71 ülkede, 15 milyondan fazla yetişkin sigara tüketicisi sigarayı bırakarak IQOS’a geçti. Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner ise kendi “Dumansız Ada” vizyonunu şöyle ifade ediyor:

“IQOS, 10 seneden uzun zamandır araştırma ve geliştirme çalışmalarına 9 milyar dolardan fazla kaynak ayrılan, 930’dan fazla mühendis ve bilim insanı tarafından geliştirilen ve pek çok bilimsel çalışma ile desteklenen bir ürün. Sigara tüketmeye devam edecek yetişkin tüketicilerin, yanmanın, dolayısıyla duman ve duman kokusunun olmadığı riski azaltılmış ürünler hakkında bilgi sahibi olması ve farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik alternatiflere erişebilmesi çok önemli. 5. yılını kutladığımız “Dumansız Ada” yolculuğumuzda hayatından sigarayı çıkarıp IQOS’u seçen tüm yetişkin tüketicilerimizle, “Biz. Değerliyiz” diyoruz. Hayatımızdan dumanı ve duman kokusunu çıkardık. Çünkü kendimize ve sevdiklerimize değer veriyoruz. Dumansız Ada yolculuğumuzun 5. yılını birlikte kutluyoruz.”

Adada, aksi halde sigara tüketmeye devam edecek olan daha fazla yetişkin tüketicinin sigarayı bırakıp, riski azaltılmış ürünlere geçmesini umduklarını söyleyen Kaner sözlerine söyle devam ediyor: “Geçtiğimiz yılın sonunda farklı yetişkin tüketici ihtiyaçlarını da dikkate alarak, lil SOLID 2.0 ürünümüzü de tüketicilerimizle buluşturduk. Böylelikle tüketicilerimize daha çeşitli fiyat ve teknoloji seçeneği sunarak, genişleyen dumansız ürün yelpazemizle “Dumansız Ada” vizyonumuza kararlılıkla devam ediyoruz.”

Kategorisindeki ilk ve tek ürün

Dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Temmuz 2020’de geleneksel sigaralardan tamamen IQOS’a geçmenin, kişilerin zararlı veya potansiyel olarak zararlı kimyasallara maruziyetini azalttığını teyit ederek, IQOS’un Riski Modifiye Edilmiş Tütün Ürünü (MRTP) olarak satışının halk sağlığına katkıda bulunması bakımından uygun olduğuna karar vermişti.

FDA verdiği bu kararla, MRTP süreci üzerinden satış izni alan, kategorisindeki ilk ve tek ürün olan IQOS’un aşağıdaki bilgiler kullanılarak yetişkin tüketicilerin bilgilendirilmesine izin veriyor:

IQOS HeatControl™ Teknolojisi tütünü yakmaz, ısıtır.

Bu durum zararlı ve potansiyel olarak zararlı olabilecek kimyasalların oluşumunu önemli ölçüde azaltır.

Bilimsel çalışmalar, geleneksel sigaralardan IQOS sistemine tamamen geçişin kişilerin zararlı veya potansiyel olarak zararlı olabilecek kimyasallara maruziyetini %95 oranında azalttığını gösterir.

Serhan Kaner, Kaner Şirketler Grubunun, Kuzey Kıbrıs’ta başarıyla devam eden “Dumansız Ada” yolculuğunun, “5 Yıldır Başardıklarımızla. Biz. Değerliyiz” mottosu ile devam edeceğini, daha fazla bilgi almak isteyenlerin www.iqosnc.com adresi ziyaret edebileceğini hatırlatıyor.