Serenay aşka geldi!

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin 2016 yılından beri birlikteliklerine devam ediyorlar. Eylül 2016 yılında ayrılık yaşıyan çift kısa sürede barışarak kaldıkları yerden mutluluklarına devam etmişlerdi.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin birlikteliklerine dolu dizgin devam ediyor. Türkiye’nin en çok yakışan çiftlerinden olan Sarıkaya ve Bürsin, bir reklam çekiminde birlikte rol almışlardı. Çekimlerde tanışan ikilinin kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. 2016 yılından beri birlikteliklerine devam eden çift, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik bir paylaşım yapmadan geçemedi. Ay görüntüsünün altında birlikte öpüşürken fotoğraflarını paylaşan Sarıkaya, “Her gün Sevgililer Günü” yazdı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin için bir röportajında şunları söylemişti: “Çok özel bir ruhu var, bana çok iyi geliyor. Bir kadın olarak onun sevgilisi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.” İşte Serenay

Sarıkaya’nın o romantik paylaşımı: