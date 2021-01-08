Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), hükümetin Ocak ayında asgari ücreti belirleme yükümlüğü olduğunu belirterek, asgari ücretin belirlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmemesine tepki olarak dün Meclis önünde yapmayı planladıkları eylemin Sağlık Üst Kurulu kararları gerekçe gösterilerek iptal edilmesine rağmen bugün başka toplulukların eylemlerine izin verilmesini protesto etti.

Hür-İş yetkilileri bugün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, hükümete asgari ücretin belirlenmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Sendikacılar, Hür-İş eyleminin engellemesini de eleştirdi.

Serdaroğlu, hükümetin asgari ücret masasını toplama niyeti olmamasından dolayı eylemi engellediğini, bunun sağlık riskinden dolayı değil, siyasi bir tutum olduğunu öne sürdü.

“BAŞBAKAN’IN BİR AÇIKLAMA BORCU VARDIR”

Serdaroğlu, Kaymakamlık tarafından kendilerine ulaştırılan bildiriyle, Sağlık Üst Kurulunun “10 Ocak tarihine kadar toplu birliktelik olamaz” kararı bulunmasından dolayı eylemlerini iptal ettiklerini, fakat bugün başka bir topluluğun eylemine izin veren hükümetin adaletsiz bir karar aldığını savundu.

Hür-İş Federasyonu olarak, bu gibi engellere takılmayacaklarını kaydeden Serdaroğlu, “Artık kabak tadı verdiler. Bizi yöneteceklerse adaletli yönetsinler. Dünkü kurallar toplanmaya engelken, bugün değilmiş gibi davranıyorlar. Başbakanın bize bir açıklama borcu vardır” iddiasında bulundu.

Serdaroğlu, hükümetin Ocak ayında asgari ücreti belirleme yükümlüğü olduğunu da söyleyerek, yetkililere yılın ilk asgari ücretini belirleme çağrısında bulundu.

Asgari ücretle çalışanların bekleyecek gücü kalmadığını kaydeden Serdaroğlu, atamaların bir an önce yapılması gerektiğini, atamaların asgari ücretle bir ilgisi olmadığını, özellikle Çalışma Bakanlığı Müsteşarının yetkilendirilmesinin yapılmasını, aksi takdirde Hür-İş olarak, gerekirse her gün asgari ücretli için sokakta olup, susmayacaklarını ifade etti.