Serdarlı-Görneç yolu tamir ediliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Serdarlı-Görneç yolu tamir ediliyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Karayolları Dairesi, uzun süredir bakım onarım bekleyen Serdarlı-Görneç Yolu’nda çalışma başlattı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına göre, son yağışlarla birlikte daha da yıpranan yol, bölge halkından gelen talep üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatıyla tamir ediliyor.

Açıklamaya göre, hava koşullarının uygun olması halinde, bakım onarım ve yamalama çalışmalarının birkaç gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.


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Tags:Serdarlı-Görneç yolutamir
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