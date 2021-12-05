Serdarlı – Geçitkale Anayolunda ölümlü kaza

Serdarlı – Geçitkale Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, John Otega JOHNSON isminde bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkması sonucu meydana geldi.

Ağır yaralanana John Otega JOHNSON, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Polisin açıklaması şöyle:

“5.12.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Serdarlı – Geçitkale Anayolu üzerinde, Gazimağusa’da sakin John Otega JOHNSON (E-31), yönetimindeki RU 803 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan beton direkler ile çit ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü John Otega JOHNSON kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 17:20 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”