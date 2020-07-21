Serbest piyasada döviz kurları açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya yatay başladı. Dolar 6,8560 liradan, euro 7,8450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8560 liradan satılıyor. 7,8440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,8450 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, euronun satış fiyatı ise 7,8510 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|6,8542
|6,8566
|6,8593
|6,8434
|%-0,02
|09:34
|EUR – Euro
|7,8390
|7,8448
|7,8669
|7,8334
|%-0,07
|09:34
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,6958
|8,7006
|8,7044
|8,6754
|%0,15
|09:35
|CHF – İsviçre Frangı
|7,3005
|7,3049
|7,2956
|7,3127
|%-0,03
|09:34
|CAD – Kanada Doları
|5,0731
|5,0767
|5,0647
|5,0782
|%0,15
|09:34