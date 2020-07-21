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Serbest piyasada döviz kurları açılış fiyatları

21 Temmuz 2020
Dolar

İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni haftaya yatay başladı. Dolar 6,8560 liradan, euro 7,8450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8560 liradan satılıyor. 7,8440 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,8450 lira olarak belirlendi.

 

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları6,85426,85666,85936,8434%-0,0209:34
EUR – Euro7,83907,84487,86697,8334%-0,0709:34
GBP – İngiliz Sterlini8,69588,70068,70448,6754%0,1509:35
CHF – İsviçre Frangı7,30057,30497,29567,3127%-0,0309:34
CAD – Kanada Doları5,07315,07675,06475,0782%0,1509:34


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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