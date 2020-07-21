Serbest piyasada döviz kurları açılış fiyatları

Altın fiyatları zirve yaptı

TDP Bilişim Suçları Yasası için ara emri başvurusu yaptı

Dikkat elektrik kesintisi var!

Ülkemizde pozitif vakalar artmaya devam ediyor

Dikkat elektrik kesintisi var!

TDP, Bilişim Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Tatar: Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcıdır

Misafir olduğu evde hırsızlık yaptı