Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, euro 7,7120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,7120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, euronun satış fiyatı ise 7,6960 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|USD – Amerikan Doları
|6,8481
|6,8514
|6,8614
|6,8383
%0,08
|18:23
|EUR – Euro
|7,7519
|7,7591
|7,7804
|7,6969
%0,66
|18:23
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,5797
|8,5884
|8,5864
|8,5148
%0,60
|18:23
|CHF – İsviçre Frangı
|7,2520
|7,2578
|7,2139
|7,2699
%0,44
|18:23
|CAD – Kanada Doları
|5,0654
|5,0708
|5,0466
|5,0784
%0,12
|18:23
|RUB – Rus Rublesi
|0,0997
|0,0998
|0,0984
|0,0999
%0,64
|18:23
|AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1,8638
|1,8660
|1,8655
|1,8657
%0,10
|17:37
|AUD – Avustralya Doları
|4,7611
|4,7618
|9,8172
|9,9861
%0,75
|18:23
|DKK – Danimarka Kronu
|1,0399
|1,0406
|1,0319
|1,0429
%0,60
|18:23
|SEK – İsveç Kronu
|0,7376
|0,7382
|0,7273
|0,7400
%1,06
|18:23
|NOK – Norveç Kronu
|0,7219
|0,7226
|0,7070
|0,7240
%1,29
|18:23