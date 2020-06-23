Ekonomi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

23 Haziran 2020
Serbest Piyasa Döviz Kurları


İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, euro 7,7120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,7120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, euronun satış fiyatı ise 7,6960 lira olmuştu.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

USD – Amerikan Doları6,84816,85146,86146,8383
%0,08
18:23
EUR – Euro7,75197,75917,78047,6969
%0,66
18:23
GBP – İngiliz Sterlini8,57978,58848,58648,5148
%0,60
18:23
CHF – İsviçre Frangı7,25207,25787,21397,2699
%0,44
18:23
CAD – Kanada Doları5,06545,07085,04665,0784
%0,12
18:23
RUB – Rus Rublesi0,09970,09980,09840,0999
%0,64
18:23
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi1,86381,86601,86551,8657
%0,10
17:37
AUD – Avustralya Doları4,76114,76189,81729,9861
%0,75
18:23
DKK – Danimarka Kronu1,03991,04061,03191,0429
%0,60
18:23
SEK – İsveç Kronu0,73760,73820,72730,7400
%1,06
18:23
NOK – Norveç Kronu0,72190,72260,70700,7240
%1,29
18:23


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