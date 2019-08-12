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Serbest bırakılan rapçi ASAP Rocky: İsveç halkına aldırmıyorum

12 Ağustos 2019

İsveç’te tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ABD’li rap müzisyeni ASAP Rocky, düzenlediği ilk konserin ardından yaptığı açıklamada, “İsveç halkına aldırmıyorum” dedi.

ABD’li rap müzisyeni ASAP Rocky, İsveç’te yaşadığı tutukluluk olayından sonra ABD’ye dönüp, ilk konserini Kaliforniya’daki ‘Real Street Festivali’nde sahne aldı.

ASAP Rocky konser sırasında hayranlarına, “İsveç’te yaptıklarımın delilik olduğunu söylemek istiyorum. Benim burada ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Çok kötü bir deneyim oldu” dedi.

Konserin ardından yaptığı açıklamasında ise ASAP Rocky, “İsveç halkına aldırmıyorum” ifadelerini kullandı.

İsveç’te saldırı ile suçlanan ASAP Rocky, 25 Ağustos’ta serbest bırakılmıştı ancak 14 Ağustos Çarşamba günü mahkeme nihai kararı verecek. Mahkemenin, suçlamayı düşürmesi bekleniyor.

ASAP Rocky, bu sezonun konser planına göre, 16 Ağustos’ta İskandinavya’ya dönerek ilk konseri için Finlandiya’nın Tempere şehrinde ‘Blockfest Festivali’de sahne alacak.

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