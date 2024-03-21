Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile başladı. Tek erkekler kategorisinde 1. Round maçları oynandı.

 


Alınan sonuçlar şu şekilde;         

 

TEK ERKEKLER – 1.Round

Buğra Barın – Burak Gazi                              0/6 0/6

Börte Barlasoğlu – Erdoğan Erduran          1/6 1/6

Buğra Oker – Reşat Yüksel                            6/3 6/3

Eran Yılmaz – Enver Alıbaba                         6/2 7/5

Mustafa Taşeli – Deniz Denner                    7/6 4/6 7/10

Nabi Berkut – Orhan Şevket                         3/6 1/6

Denys Yesypenko – Umut Demir                 6/3 6/3

Erdem Akbaşoğlu – Murat Şahin                 0/6 2/6

Can Alp Kırcan – Asaf Akçın                          6/0 6/0

Erge Günser – Ziya Tüzel                6/0 6/0

Ali Tüzel – Salih Düzbeyaz                             6/1 6/3

Ali Tüzünkan – Nuri Arslan                            0/6 0/6

Emrah İbrahimoğulları – Maxım Ban         1/6 2/6

Serhan Köknel – Gültekin Çizgen 3/6 4/6

Görkem Tatlıcıoglu – German Pryhunov   3/6 3/6

 

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Tags:Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası
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