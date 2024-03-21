Lefkoşa Cimnastik sporcuları, Antalya’da madalya hedefinde olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Lefkoşa Cimnastik sporcuları, Antalya’da madalya hedefinde olacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa Cimnastik sporcuları, Antalya’da madalya hedefinde olacak

KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübünün 3 sporcusu, Antalya’da düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Erkekler Müsabakasında mücadele edecek.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları Ahmet Albayrak, Mustafa Albayrak ve Celal Sapsızoğlu, bugün antrenörleri Bilgin diker ile birlikte Antalya’ya gittiler. Kafileye KKTC Cimnastik Federasyonu Hasan Sapsızoğlu da eşlik ederken, ikizler Ahmet ve Mustafa’nın babası Bayram Albayrak da kafileye destek olmak için Antalya’ya gitti.


Ahmet Albayrak, Mustafa Albayrak ve Celal Sapsızoğlu, Antalya’da kürsüye çıkıp, madalya almayı hedefleyecekler.

 

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Tags:Artistik Cimnastik Küçük Erkekler Müsabakası
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