Senyör Turnuvasında zevkli karşılaşmalar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Senyör Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Senyör Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor.

 


Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;              

 

TEK KADINLAR – Yarı Final

İpek Civisilli – Yasemin Çıral          6/0 6/1

Nağme Ekenoğlu – Laika Karşılı    W.O. (Nağme Ekenoğlu)

 

TEK ERKEKLER – 2.Round

Gültekin Çizgen – Tunç Özgürgün               3/6 0/6

Özgür Türcan – German Pryhunov              0/6 0/6

Metin Poslu – Buğra Oker              6/3 6/3

Hüseyin Karasu – Rauf Kürşad      2/6 4/6

Orhan Şevket – Ziya Tüzel              6/1 6/3

 

TEK ERKEKLER – Consalation

Fikret Veysi – Börte Barlasoğlu    6/4 6/1

Serkan Mesutoğlu – Nabi Berkut 3/6 3/6

Ali Tüzel – Hasan Altan    2/6 1/6

Hasan Burgaç – Denys Yesypenko              2/6 0/6

 

KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

İpek Civisilli / Burak Gazi – Yasemin Çıral / Murat Şahin     6/1 6/0

Necat Yüksel / İpek Özsev – Meryem Birkan / Özgü Samioğlu         0/6 1/6

 

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Tags:Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2
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