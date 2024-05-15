Senyör Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR – Yarı Final
İpek Civisilli – Yasemin Çıral 6/0 6/1
Nağme Ekenoğlu – Laika Karşılı W.O. (Nağme Ekenoğlu)
TEK ERKEKLER – 2.Round
Gültekin Çizgen – Tunç Özgürgün 3/6 0/6
Özgür Türcan – German Pryhunov 0/6 0/6
Metin Poslu – Buğra Oker 6/3 6/3
Hüseyin Karasu – Rauf Kürşad 2/6 4/6
Orhan Şevket – Ziya Tüzel 6/1 6/3
TEK ERKEKLER – Consalation
Fikret Veysi – Börte Barlasoğlu 6/4 6/1
Serkan Mesutoğlu – Nabi Berkut 3/6 3/6
Ali Tüzel – Hasan Altan 2/6 1/6
Hasan Burgaç – Denys Yesypenko 2/6 0/6
KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final
İpek Civisilli / Burak Gazi – Yasemin Çıral / Murat Şahin 6/1 6/0
Necat Yüksel / İpek Özsev – Meryem Birkan / Özgü Samioğlu 0/6 1/6