Senyör Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor.

Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

TEK KADINLAR – Yarı Final

İpek Civisilli – Yasemin Çıral 6/0 6/1

Nağme Ekenoğlu – Laika Karşılı W.O. (Nağme Ekenoğlu)

TEK ERKEKLER – 2.Round

Gültekin Çizgen – Tunç Özgürgün 3/6 0/6

Özgür Türcan – German Pryhunov 0/6 0/6

Metin Poslu – Buğra Oker 6/3 6/3

Hüseyin Karasu – Rauf Kürşad 2/6 4/6

Orhan Şevket – Ziya Tüzel 6/1 6/3

TEK ERKEKLER – Consalation

Fikret Veysi – Börte Barlasoğlu 6/4 6/1

Serkan Mesutoğlu – Nabi Berkut 3/6 3/6

Ali Tüzel – Hasan Altan 2/6 1/6

Hasan Burgaç – Denys Yesypenko 2/6 0/6

KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

İpek Civisilli / Burak Gazi – Yasemin Çıral / Murat Şahin 6/1 6/0

Necat Yüksel / İpek Özsev – Meryem Birkan / Özgü Samioğlu 0/6 1/6